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Создано первое в мире нижнее белье из латекса для орального секса

Сегодня, 16:18

Американские специалисты презентовали уникальное нижнее белье, которое сделано из прочного ультратонкого латекса, и предназначено для орального секса. Теперь женщины больше не будут отказываться от удовольствия, если не успели принять душ, а для мужчин предусмотрены разные вкусы.

Как утверждают американские ученые, латексное нижнее женское белье предназначено для того, чтобы помочь женщинам улучшить процесс орального секса. Теперь данным видом интима можно заниматься в любое удобное для них время и даже в период критических дней. Женское латексное белье представлено в размерах от XS до XL.

В будущем ученые планируют выпустить версию Lorals, которая защищает от инфекций, передающихся половым путем. В настоящее время белье Lorals не является медицинским средством.


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