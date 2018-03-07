Ученые NASA усомнились в открытии следов бактерий на Марсе

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Ученые из NASA сомневаются, что найденные ранее на Марсе следы – это следы жизнедеятельности бактерий. Специалисты отмечают, что это, скорее всего, крошечные кристалы.

Эксперты NASA отметили, что следы, которые обнаружил марсоход Curiosity имеют форму, которая не соответствует форме бактерий – вместо округлой, свойственной бактериям, ученые увидели угловатую.

Вероятно, поначалу ученые приняли эти следы за подтверждение существования внеземной жизни потому, что поиск этой самой жизни за пределами планеты Земля является основной целью всех научных экспедиций на другие планеты.

Однако, несмотря на сомнения по поводу последней находки, ученые из NASA не опускают руки. Они заявили, что исследование необъятного космоса продолжатся и они и дальше будут искать следы жизнедеятельности на Марсе.