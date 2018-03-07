Ученые США учатся замедлять смерть раненных солдат

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Ученые из организации DARPA (подразделение Минобороны США) намерены в недалеком будущем реализовать проект «Биостазис», позволяющий медикам на поле боя замедлять биологические процессы в организме тяжелораненых солдат, увеличивая их шансы на выживание.

В очередной раз ученые из DARPA потрясли мировое сообщество идеей, как будто позаимствованной из фантастического фильма о супергероях. В разгар боевых действий многие тяжелораненые солдаты погибают из-за длительного отсутствия неотложной медицинской помощи. Фронтовые врачи попросту не успевают помочь всем нуждающимся, из-за чего армии не удается избежать серьезных человеческих потерь. Кардинально изменить сложившуюся ситуацию намерены американский ученые, работающие на Пентагон.

В рамках суперсовременного проекта «Биостазис» специалисты DARPA планируют найти способ замедления биологических процессов человеческого организма. Как итог, тяжелораненый солдат будет способен гораздо больше времени оставаться при жизни, ожидая неотложной медпомощи. Главной проблемой для экспертов из США постают вопросы: как «затормозить» все биологические процессы в организме, а не выборочные, а также как после заставить клетки функционировать с полной скоростью после биостазиса?