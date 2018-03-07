Учёные изобрели для 3D-принтеров пасту из жидкого металла

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В университете в штате Орегон учёные создали для 3D-принтеров оригинальную пасту, основой которой является жидкий металл. Характерной особенностью есть то, что он начинает плавиться при температуре ниже комнатной.

В составе данного вещества лежат такие химические элементы, как галлий и оксид индия-олова. При этом он имеет общее название "галинстан". Для того, чтобы сделать его немного вязким, в его состав внесли частички никеля. Это более удобно для распечатывания. Специалисты уже напечатали пару конструкций. Кроме того, этот сплав возможен для использования в качестве среднего слоя между двумя гибкими полимерами и создания растягивающихся электронных схем, способных быть проводниками даже во время растяжения.