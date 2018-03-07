Ученые: Космический мусор тормозит процесс поиска пришельцев

Сегодня, 13:48

Группа исследователей из США нашли настоящую причину, почему человечество никогда не видело настоящих пришельцев. Все дело в космическом мусоре, который летает вокруг планеты и мешает поисковым системам отслеживать НЛО.

Ученые заявили, что инопланетные жители намного развитие в плане технологий, нежели люди. Это доказывает тот факт, что очевидцы со всего мира могут периодически наблюдать появление НЛО, однако сами люди до пришельцев добраться не могут. Виной тому космический мусор, который со скоростью света пролетает вокруг Земли и портит все существующие системы отслеживания пришельцев.

Американские специалисты призывают ученых со всего мира объединить усилия, чтобы решить глобальную проблему с гигантским мусором в открытом космосе. Это поможет спутникам лучше удавливать сигналы от инопланетян.