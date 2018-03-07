Ученые объяснили умение ходить нематод

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Ученые кафедры зоологии беспозвоночных биофака МГУ провели исследование особенностей строения нематод в грунте, морях, пресных водоемах. Экспериментаторы объяснили умение круглых червей ходить.

Исследователи нашли ответы на гипотетические данные по виду круглых червей. Зоологи изучили обитателей земли, пресной воды и соленого пространства морей. Примечательно, что исследуемые организмы относятся к паразитам и наносят вред растениям, животным и человеку. Группа ученых провела параллели между видами нематод: Draconematidae, Epsilonematidae.

Рассматриваемые круглые черви благодаря своему строению (толстые щетинки со слизью или крючковатыми щетинками крючковатыми щетинками) могут перемещаться, и попали в список «ходячих нематод».

Ранее мы сообщали о новом открытии ученых, которые нашли точный способ определения продолжительности жизни.