Суперпрочный зонд Parker отправит имена всех желающих на Солнце

Сегодня, 13:35

Суперпрочный зонд Parker, принадлежащий NASA, отправит имена всех желающих на Солнце. Организация соизволила выпустить рекламный ролик, где капитан Star Trek Уильям Шатнер решил похвастаться, что он стал первым, кто оказался в списке.

NASA назвала данный проект "Летний горячий билет-2018". Следующим летом агентство намерено запустить первый зонд, чтобы исследовать внешнюю атмосферу Солнца. Это даст лучшее понимание этой звезды. Работа является абсолютно новым типом космической экспедиции, поскольку ещё никогда не разрабатывали подобные миссии, которая выдержит обильное тепло раскалённой планеты на таком близком расстоянии. Космический зонд имеет размеры автомобиля и покрыт материалом толщиной 12 сантиметров. Он состоит из углеродной стали, это даёт ему способность выдерживать температуры в 1370 градусов по Цельсию в пределах атмосферы Солнца.

NASA намерена бомбардировать его лазерами, чтобы узнать, сможет ли он выдержать излучение главной звезды.