В Уфе создали прибор для диагностики проблем с желудком по выдыхаемому воздуху

Сегодня, 00:30

Магистрант УГАТУ Розалия Нафикова работает над созданием специального прибора, который способен диагностировать проблемы с желудком по воздуху, выдыхаемому человеком.

По словам Нафиковой, данный прибор сможет обнаружить присутствие бактерии Helicobacter pylori в желудке по выдыхаемому человеком воздуху. Это связано с тем, что данная бактерия при своем наличии в организме выделяет аммиак, который человек выдыхает.

При этом любой может на протяжении нескольких лет жить с этой бактерией и даже не догадываться о ней. Заразиться ею можно, употребляя грязную пищу, воду и через контакт с носителем инфекции. Helicobacter pylori способствует развитию таких болезней желудка, как гастрит, язва и рак.

Данным прибором заинтересовался Фонд содействия инновациям, который и выделил грант на его реализацию в размере 500 тыс. рублей.