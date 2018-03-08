VistaNews.ru


В Уфе создали прибор для диагностики проблем с желудком по выдыхаемому воздуху

Сегодня, 00:30

Магистрант УГАТУ Розалия Нафикова работает над созданием специального прибора, который способен диагностировать проблемы с желудком по воздуху, выдыхаемому человеком.

По словам Нафиковой, данный прибор сможет обнаружить присутствие бактерии Helicobacter pylori в желудке по выдыхаемому человеком воздуху. Это связано с тем, что данная бактерия при своем наличии в организме выделяет аммиак, который человек выдыхает.
При этом любой может на протяжении нескольких лет жить с этой бактерией и даже не догадываться о ней. Заразиться ею можно, употребляя грязную пищу, воду и через контакт с носителем инфекции. Helicobacter pylori способствует развитию таких болезней желудка, как гастрит, язва и рак.
Данным прибором заинтересовался Фонд содействия инновациям, который и выделил грант на его реализацию в размере 500 тыс. рублей.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать материалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.