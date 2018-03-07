Ученые: Новый межзвездный астероид пролетит возле Земли в 2019 году

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Ученые предполагают, что провели открытие второго межзвездного астероида. В следующем году это космическое тело пролетит возле нашей планеты, минуя Юпитер и Сатурн.

В обсерватории Джемини на Гавайских островах, ученые предполагают, что имели возможность сделать уникальное открытие относительно второго межзвездного астероида, который замечен второй раз за всю историю исследований. Осенью прошлого года аналогичный астероид уже был замечен специальным аппаратом в космосе. Ученые прогнозируют, что второй междузвездный астероид пролетит возле Земли в 2019 году. На своем пути он пронесется недалеко от Юпитера и Сатурна.

Ученые пока не говорят об опасности, которая может угрожать жителям Млечного Пути. В настоящее время астрономы и астрологи принялись активно изучать объект, который никак не может напоминать форму кометы, хотя действительно является астероидом.