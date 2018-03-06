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Ученые: Инопланетяне скрываются от людей и зондов с помощью лазера

Вчера, 23:30

Жители Земли не могут отчетливо видеть лица и очертания инопланетян, так как эти существа надежно скрываются от граждан. В этом им помогают специальные лазеры, излучение которых делает гуманоидом незаметными.

Ученые всего мира ищут ответ на вопрос, почему в космическом пространстве нельзя заметить самих инопланетян. Ведь на протяжении многих лет НЛО активно напоминает землянам о своем существовании, так как нередки случаи фиксации корабля пришельцев как днем, так и ночью. Специалисты, которые с помощью современных устройств и зондов исследуют каждую микрочастицу космического пространства, не могут отчетливо заявить о существовании инопланетян в условиях солнечной системы, а также Вселенной.

После тщательного изучения материалов, получаемых регулярно в отчетах современной техники, эксперты уверенны, что гуманоиды надежно скрываются и избегают прямого знакомства. Для этого они используют специальные лазерные лучи. Благодаря такой маскировке ни один самый чувствительный зонд не может идентифицировать присутствие пришельцев в космосе.


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