Уфолог: На Марсе найден череп пришельца

Вчера, 21:42

Скот Уорринг, известный уфолог, нашел на Марсе череп пришельца. Фотографии были сделаны аппаратом, принадлежащим американскому космическому агентству NASA.

По словам Скота Уорринга, объект, находящийся на Марсе, напоминает череп пришельца, который потерпел крушение и погиб на планете. Сам уфолог не может дать стопроцентной гарантии того, что останки действительно принадлежат представителю внеземной цивилизации. Он предполагает, что предмет может быть частью какой-либо статуи.

Марс является очень притягательной планетой для уфологов со всего мира. Специалисты с нетерпением ожидают публикаций фотографий NASA, а после часам напролет детально изучают их. Практически каждый день в СМИ появляются новости о странных находках на Красной планете, начиная от космического корабля, заканчивая останками инопланетян.