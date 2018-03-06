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Ученые: Кислород уничтожил десятки морских существ

Вчера, 21:34

Из-за кислородного объединения океана, которое случилось около 95 миллионов лет назад, исчезли многие водные обитатели, в числе которых были ихтиозавры и плиозавры. Ученые-геологи смогли установить, что кислородное объединение происходило в два этапа, а не в один, как полагалось ранее.

В статье рассказывается, что промежуток между двумя стадиями снижения кислорода в океане был длительностью в 100 тысяч лет.

В результате аноксии океана совершалось заметное понижение уровня кислорода в глубоководных местах. Это делало воду непригодной для проживания организмов, использующих кислород для функционирования. В результате, многие животные просто вымерли.

Используя компьютерное моделирование геологи также обнаружили, что кроме понижения кислорода произошло также увеличение сероводорода. Ученые доказали, что во время обеих фаз аноксического события увеличивался объем углекислого газа и росла температура воздуха.

Многочисленное вымирание морских животных геологи связывают с глобальным потеплением на планете, а также с изменением химического состава океанской воды. Ученые предполагают, что следующий этап вымирания крупных морских животных начнется в XXII веке.


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