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Учёные: Сахар – яд, от которого нужно отказаться

Сегодня, 05:30

Учёные, диетологи и медицинские работники из Австралии считают, что сахар – это яд, который может стать самой главной проблемой для человека, опередив даже канцерогены и соль. По словам специалистов, от него нужно отказаться не только, чтобы сбросить жир, но и чтобы полностью оздоровить организм.

По словам диетологов и учёных, максимум до 35% потребляемых за день калорий человек может получить из вредных продуктов, которые имеют искусственное происхождение. В эту группу попадают и газированный напиток, и шоколад, и йогурт, и конфеты со другими сладостями. Зачастую при производстве этих продуктов используются не натуральные ингредиенты, а их химические заменители.

Но, по словам тех же учёных, если отказаться от сахара очень резко – организм потрясёт стресс, он будет сбит с толку, ведь раньше это вещество всегда поступало и его было в достатке. Если резко отказаться от чего-то и сесть на жёсткую диету, то в 58% случаях всё закончится очень серьёзными расстройствами желудка. После этой информации в сообщении специалистов сказано, что лактоза из молока считается самым безопасным видом углеводов, его всегда обязательно нужно употреблять в пищу.

Также по заверению диетологов, самой простой техникой перехода на здоровое питание может быть порционное употребление некоторых ягод и фруктов. Якобы, это позволит поправить здоровье и сохранить нужный организму уровень питательных веществ, то есть просто заменит сахар.


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