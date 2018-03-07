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Ученые: Кислородное обеднение океана происходило в два этапа

Сегодня, 03:30

Ученые выяснили, что кислородное обеднение океана, в следствии которого вымерли ихтиозавры и плиозавры, происходило в два этапа. Отметим, что ранее считалось, что оно случилось в один этап.

Эксперты в области геологии отметили, что между двумя этапами, в ходе которых произошло два этапа лишения океаном кислорода, был промежуток около 100 тысяч лет, за который концентрация кислорода в мировом океане почти полностью восстановилась. В ходе исследований британские и новозеландские ученые проводили анализ океанических и платформенных осадочных пород.

В ходе исследования было выявлено, что вымирание определенных видовых веток животных, обитающих в мировом океане в меловой период, происходило более постепенно, нежели ранее предполагалось.

Также некоторые эксперты отмечают, что ввиду изменения химических составляющих океанской воды, многие виды, обитающие исключительно в океане, могут вымереть уже к началу XXII века.


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