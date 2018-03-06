Ученые обнаружили укрытие убийцы Нибиру

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Планета Нибиру вызывает много вопросов в ученой среде, пока специалистам удалось обнаружить только укрытие убийцы данной планеты. Теперь изучается ее влияние на конец света.

Существует множество легенд о загадочной планете Нибиру, которая, по мнению ученых, расположена в Солнечной системе за поясом Койпера. Многие исследователи считают данную планету – убийцей. Хотя большинство ученых еще не уверенны в ее существовании, как и остальных девяти таинственных планет, но ее поиски ведутся постоянно.

В научном издании опубликована статья, в которой сторонники теории существования планеты Нибиру обосновывают, что она имеет массивные размеры, которые соразмерны планете Нептун. На этой загадочной планете год имеет протяженность в несколько тысячелетий. Специалисты уверенны, что если Нибиру приблизится к Солнцу, то такое сближение приведет к хаосу и разрушениям на нашей планете.

Некоторые исследователи уверенны, что если Нибиру начнет свое сближение с Землей, то такое громадное небесное тело сместит нашу планету со своей орбиты, что приведет так называемому «концу света» - перестанут существовать комфортные для живых организмов условия обитания, планета поменяет траекторию движения. Все эти изменения уничтожат все живое.

Хотя ученые заверили человечество в том, что такие негативные последствия от сближения Земли и Нибиру могут наступить не ранее чем через 15 тысяч лет, такая уверенность появилась из-за того, что планета-убийца удалена от Солнца не менее чем на 500-600 астрономических единиц.