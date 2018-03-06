Диетологи назвали простые методы, которые помогут похудеть к 8 Марта

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Многие девушки и женщины мечтают на праздник весны 8 Марта надеть облегающее сексуальное платье и при этом стройно выглядеть. Диетологи назвали простые методы, которые помогут привести вес в порядок всего за пару дней.

Российские диетологи утверждают, что быстро и безопасно для здоровья похудеть можно и без строгих диет. Пару сантиметров с талии и бедер, а также вывести лишнюю воду с организма могут убрать простые правила. Ученые рекомендуют употреблять пищу с тарелок синих оттенков, так как именно этот цвет успокаивает и не дает женщине переедать. Также доказано, что те люди, которые по утрам кушают яйца вместо бутербродов, худеют на 65% успешнее.

Кроме того, стоит употреблять пищу большими столовыми приборами. Эксперимент с добровольцами показал, что люди, которые купают большими вилками и ложками съедают на 10% меньше пищи, нежели те, которые трапезничают мелкими столовыми приборами.