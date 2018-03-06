VistaNews.ru


Диетологи назвали простые методы, которые помогут похудеть к 8 Марта

Сегодня, 16:41

Многие девушки и женщины мечтают на праздник весны 8 Марта надеть облегающее сексуальное платье и при этом стройно выглядеть. Диетологи назвали простые методы, которые помогут привести вес в порядок всего за пару дней.

Российские диетологи утверждают, что быстро и безопасно для здоровья похудеть можно и без строгих диет. Пару сантиметров с талии и бедер, а также вывести лишнюю воду с организма могут убрать простые правила. Ученые рекомендуют употреблять пищу с тарелок синих оттенков, так как именно этот цвет успокаивает и не дает женщине переедать. Также доказано, что те люди, которые по утрам кушают яйца вместо бутербродов, худеют на 65% успешнее.

Кроме того, стоит употреблять пищу большими столовыми приборами. Эксперимент с добровольцами показал, что люди, которые купают большими вилками и ложками съедают на 10% меньше пищи, нежели те, которые трапезничают мелкими столовыми приборами.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать материалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.