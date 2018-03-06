Учёные: Мат - новое генетическое оружие

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Ученые доказали, что мат является генетическим оружием. В Смоленске людей начали приучать к общению без использования мата.

В Смоленске объявили борьбу мату, людей стали приучать к культуре общения без использования таких слов. Для этого в городе развесили плакаты, которые рассказывают о том, что мат является новым генетическим оружием.

Ученые доказали, что мат является оружием, которое заложено в человека генетически. Жителям Смоленска рассказывают с плакатов, что частое употребление мата является серьезным заболеванием, которое вызывает изменения в организме человека. Также ученые доказали, что люди, которые не используют мат в своей речи, выглядят на 5-10 лет моложе, а их дети рождаются более умными и красивыми. В ходе проведения исследований, доказано, что употребление матерных слов является такой же зависимостью, как и курение и алкоголизм.

Такое исследование было проведено учеными из астраханского Центра медицинской профилактики. Они провели опыты, в которых использовали семена растений. Они во время роста подвергались воздействия нецензурной брани, что приводило к гибели растений, те же ростки, которые росли в покое и не слышали мата – выжили и дали здоровое потомство.

Позже подобный эксперимент был проведен и над людьми. В ходе исследования удалось выяснить, что как постоянное употребление мата, так и нахождение в среде, где его употребляют другие, приводит к раннему старению, болезням и деградации личности. Ученые рекомендуют не употреблять мат самим и стараться не находиться в обществе, где его употребляют другие, только так можно уберечься от его пагубного воздействия.