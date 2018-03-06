Ученые КНР создали первых в мире нанороботов для борьбы с раком

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Ученые из Китая намереваются начать клинические исследования атомных ДНК-нанороботов, способных всего за пару дней разрушить онкологическую опухоль.

Китайские ученые добились значительного успеха в производстве первых в мире нанороботов для борьбы с раком. Суперсовременная разработка специалистов меньше кончика иглы в 5 тысяч раз (около 90 нанометров в длину), однако ее возможности поражают воображение. Атомные ДНК-нанороботов способны самостоятельно обнаружить в организме онкологическую опухоль, перекрыв подачу крови к ней. Для запуска процесса полного разрушения раковой клетки уникальной разработке китайских ученых необходимо от пары дней до пары недель. Все вышеперечисленные возможности атомные ДНК-нанороботов успешно продемонстрировали на лабораторных грызунах, добившись полной регрессии опухолей. К слову, разработка специалистов из Поднебесной не наносит вреда здоровой ткани организма, чего не скажешь о химиотерапии и радиации.

Борющиеся с раком нанороботы закончили этап доклинических проверок. На очереди стоят испытания суперсовременного медицинского нововведения на человеке.