Ученые сообщили, когда таяние вечной мерзлоты приведет к катастрофе

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Американские ученые при помощи компьютерного моделирования определили, когда в Сибири и на Аляске растает вся вечная мерзлота, что приведет к глобальной катастрофе. Исследователи «дали» человечеству не более 200 лет.

В последние 20 лет научное сообщество с тревогой следит за процессами, происходящими в зонах вечной мерзлоты. Гипотеза о нарастающем таянии мерзлоты в Сибири и на Аляске переросла в теорию. Сравнительный анализ почв показывает увеличение скорости тревожных процессов. Уже к концу века треть мерзлоты растает, что приведет к массовому выбросу в атмосферу огромного количества метана и углекислоты.

Заполнение атмосферы этими газами станет спусковым крючком для резкого глобального потепления, а это, в свою очередь, приведет к ускорению таяния вечной мерзлоты. Круг замкнется и Землю ожидает повышение средней температуры до пределов, превышающих критические значения. На современном этапе повлиять на этот процесс не представляется возможным. Ученые надеются, что через несколько десятков лет удастся найти механизмы противодействия.