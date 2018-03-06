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Гигантский НЛО зафиксировали в Великобритании благодаря Google Maps

Сегодня, 14:53

В Великобритании, а именно в регионе Юго-Западной Англии охотникам за НЛО удалось зафиксировать гигантский летающий объект инопланетного происхождения. Об этом сообщает новостной портал «ВладТайм».

Сообщается, что в графстве Корнуолл в дневное время в небе буквально завис НЛО и находился в обездвиженном состоянии несколько минут. Об этом рассказали очевидцы, которые собственными глазами увидели устрашающий объект в небе. Слова очевидцев подтвердил охотник за НЛО Майлс Стокдейл, который через Google Maps смог отследить корабль гуманоидов.

По словам Стокдейла, в Корнуолл очень редко удавалось находить следы пришельцев или НЛО. В последний раз летающую тарелку видели в конце лета 2017 года. Тогда сразу два НЛО попалось на глаза очевидцам.


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