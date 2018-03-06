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Ученые создали сетку из биосовместимых электродов для изучения мозговой активности грызунов

Сегодня, 14:38

Ученые из Линчепингского университета (Швеция) научились отслеживать активность коры головного мозга крыс посредством биосовместимых электродов.

В ходе трехмесячной исследовательской работы шведские ученые разработали уникальный массив, позволяющий наблюдать за активностью головного мозга лабораторных грызунов. Дабы работа специалистов Линчепингского университета отличалась электропроводностью, ее спроектировали на основе электродов из сети переплетающихся нанопроводов. На конечном этапе разработки массива, шведские ученые покрыли слоем прозрачного силиконового эластомера полученную сенсорную сетку электродов. Как итог, специалисты применили для изучения активности коры головного мозга грызунов равномерный массив, состоящий из ведущих к считывающему устройству 32 металлических контактов.

Имплантировав уникальную разработку в мозг мышей, ученые Линчепингского университета приступили к ее проверке в действии.


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