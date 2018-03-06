Ученые: Инопланетяне считают людей подобием белок и оленей

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Популярный в США японский ученый Мичио Каку известный своей теорией о том, что человечество будет порабощено инопланетными существами, которые обладают сверхинтеллектом. По словам ученого, люди для инопланетян являются подобием белок или оленей.

Ученый Мичио Каку заявляет, что жители других планет являются намного развитие в плане интеллекта, нежели люди, а потому и воспринимают человечество, как подобие белок и оленей. Именно по этой причине инопланетяне не стремятся выходить на связь с людьми или отвечать на человеческие сигналы в космосе.

По словам опытного исследователя и автора книг по инопланетной жизни, человечество сможет увидеть первого живого гуманоида не раньше 2100 года. Однако именно в тот момент пришельцы и нападут на людей с целью порабощения, утверждает Мичио Каку.