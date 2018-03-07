Эксперты развеяли мифы о большом пенисе и оргазмах

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Эксперты из разных стран мира развеяли мифы о сексе, которые касаются сильных оргазмов и пениса. Научные работы проводили ученые Университета штата Огайо, Американской ассоциации инструкторов в области секса, Университета Канзаса и швейцарские специалисты. Мужчину всегда думают о сексе: в день в среднем сильный пол уделяет 34% времени мыслям об интимных утехах, а о еде 25%. Это говорит о том, что обе темы вызывают почти одинаковую одержимость.

Секс расслабляет и дает силы перед важным событием: Мохаммед Али за две недели до боя всегда воздерживался от плотских утех. Такой практики придерживаются многие футболисты.

Только подростки не могут долго заниматься сексом: 30% мужчин любого возраста не могут долго заниматься любовью. Ученые рекомендуют мастурбировать за два часа до утех, а также во время соития думать о скучных вещах.

У неудовлетворенных мужчин синеют яички: повышение давления в яичках всегда вызывает дискомфорт, но это не опасно.

Мужские соски не чувствительны: более 50% парней возбуждает стимуляция сосков, 39% не испытывают от этого никаких чувств.

Зависимость от секса является болезнью: состояние секс-зависимости невозможно признать болезнью, так как недостаточно эмпирических доказательств.

Во сне оргазм испытывают только мужчины: 85% женщин во время сна испытывали оргазм, для его получения необходимо почитать перед сном что-то эротическое.

Наслаждение симулируют только женщины: 25% мужчин минимум раз в жизни симулировали оргазм, женщины обманывают партнера в два раза чаще.

Засосы не опасны: в Новой Зеландии в 2011 году во время секса мужчина поставил партнерше засос на шее, что спровоцировало блокировку артерии и последующий инсульт.