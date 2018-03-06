В римском метро нашли особняк военачальника времен Империи

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В Риме сенсационную находку случайно совершили рабочие, ведущие новую ветку столичного метрополитена. На глубине чуть более 10 метров был обнаружен прекрасно сохранившийся обширный фрагмент особняка, принадлежащий военачальнику времен заката Римской империи.

Ученые, которые теперь работают на месте находки, говорят о редкой сохранности помещений. Пол, устланный керамической плиткой, состоит из мозаичных украшений, по которым и был с большой долей достоверности, статус владельца дома. Это был крупный военачальник времен правления императора Траяна, почитающий роскошь и комфорт.

В особняке находилось 14 жилых помещений. Также в середине было патио с фонтаном. Сюжетно интересны хорошо сохранившиеся фрески, которые дают представление о той эпохе. По сведениям археологов, неподалеку от особняка как раз находились казармы легионеров. Весь дом ученые намерены бережно, по фрагментам поднять на поверхность, после чего строительство метрополитена будет продолжено.