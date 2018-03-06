Ученые: К богатству приводит только удача

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Сицилийские ученые выяснили, что к успеху и богатству приводит удача. К такому выводу итальянские ученые пришли в ходе проведения своего исследования.

Для эксперимента специалисты создали виртуальную модель общества, состоящего из тысячи человек. Некоторая часть населения была наделена особенными талантами, умениями и финансовыми преимуществами. Однако, не это оказалось основным фактором успешной жизни.

Ученые пришли к выводу, что «Госпожа Удача» и «Господин Случай» играют основополагающую роль в формировании «успешной и богатой жизни». В ходе исследования виртуальное общество просуществовало почти пол виртуального века – 40 лет. За это время большего успеха удалось добиться тем, кому чаще остальных улыбалась фортуна. Это могли быть случайные знакомства и события, неожиданные «подарки судьбы» или же простое стечение обстоятельств.

Однако, эксперты отметили, что не стоит недооценивать личностные качества человека. В пример специалисты привели историю миллиардера Билла Гейтса. Хоть в его судьбе сыграла немаловажную роль «улыбка фортуны», личное стремление к успеху оказало влияние.

Таким образом, ученые выявили стопроцентную формулу успеха: неутомимый труд плюс одобрение «Госпожи Удачи». Однако, остается загадкой, как заслужить это самое «одобрение».