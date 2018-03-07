Учёные: Гибель кораллов приведет к увеличению волнообразования в океане

Сегодня, 00:15

Надвигающееся потепление и увеличение уровня кислотности океана приводит к постепенной гибели кораллов. Ученые убеждены, что гибель Большого Барьерного рифа приведет к увеличению волнообразования в океане.

Проблема глобального потепления коснется всего живого на нашей планете. Ученые уже установили, что структура кораллового рифа уже изменилась – ослабла и уменьшилась. Дальнейшие негативные изменения экологии Земли приведут к полному уничтожению Большого Барьерного рифа, что впоследствии приведет к увеличению волн в океане.

Как известно, коралловый риф выполняет роль тормоза для потока океанической воды и выступает в роль барьера, защищающего береговую линию от высоких волн. Напомним, что коралловый риф является одной из сложнейших экосистем на Земле.

Глобальное потепление, которое становится сильнее с каждым годом, приводит к исчезновению водорослей, которые живут в коралловых рифах, что соответственно приводит к их смерти. Учеными уже давно разработана специальная программа по спасению Большого Барьерного рифа, но пока ее выполнение смогло только приостановить разрушение, а не полностью его остановить.

При помощи компьютера ученым удалось смоделировать последствия, которые наступят после гибели кораллового рифа. Программа показала, что даже уменьшение, а не полная гибель рифа, не будет способствовать уменьшению волн, что приведет к негативным последствиям для жителей, которые обитают в прибрежных районах. Если данный процесс не остановить, то уже к 2100 году высота волн увеличится в 2,4 раза.