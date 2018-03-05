Учёные: Люди перестали разводиться из-за измен

Вчера, 22:10

Ученые Массачусетского университета провели исследование и выяснили, что люди перестали разводиться из-за измены второй половинки. В исследовании принимали участие более 7 тысяч человек, которые оформили развод за последний год.

В качестве причины развода лишь 19 % указали измену супруга. Популярными стали разногласия в отношении к жизни и разные интересы, охлаждение чувств, споры по поводу бюджета семьи и разные взгляды на воспитание детей.

Психолог Елена Мошкова объясняет такой поворот событий тем, что люди стали проще относиться к физической измене. Да и супруги стали реже изменять по причине утраты интереса к сексу. В наше время люди зависимы от виртуального мира и в реальность им хочется возвращаться все меньше.

Мужчинам проще посмотреть порнофильм, чем строить новые отношения с другой женщиной.

Иными словами, людей одолевает лень, которая приводит к асексуальности в мире.