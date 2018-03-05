Биологи России научились откладывать смерть

Вчера, 18:55

Ученые из России заявили, что могут навсегда решить вопрос с регулировкой смерти среди населения. Они открыли способность блокировать программу самоликвидации внутри клеток организма.

Специалисты НИИ и МГУ в России сошлись в едином мнении, что человеческие клетки имеют целый ряд своеобразных геномов, которые могут нести в себе специальные самоуничтожающиеся программы. Чтобы эти сигналы начали работать, нужно достичь определенных условий. Внутри специальных лабораторий МГУ и ИТЭБ РАН были проведены опыты с раковыми клетками. Ученые пришли к выводу, что клетки человека вполне возможно спасти от смерти, «выключив» программу самоликвидации. Главную роль в запуске смертоносной программы представляет белок кавеолин-1.

Именно он начинает процесс самоликвидации клетки. Это вещество эксперты продолжают изучать. Они уверенны, что ликвидация или блокирование программ ликвидации клеток вполне даст возможность остановить смерть среди людей.