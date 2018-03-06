Жители Барнаула видели в небе странные следы инопланетян

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Жители Новоалтайска и Барнаула с воодушевлением наблюдали за странными следами в небе, которые сочли за инопланетное вторжение.

Социальные сети заполнили снимками, сделанными вчера жителями Барнаула и Новоалтайска. На них запечатлены необычные полосы, рассекающие вечернее небо, внешне напоминающие следы от самолетов. Такая странная форма облаков одновременно и напугала, и воодушевила жителей Алтайского края.

Многие пользователи сети посчитали, что данные полосы оставили корабли пришельцев, которые в очередной раз прибыли на Землю, чтобы инопланетяне смогли проследить за жителями планеты. Хотя некоторые решили, что это всего лишь полосы от самолета, или просто природное явление, созданное облаками.

Но все домыслы были развеяны специалистами, которые заявили, что данные странные знаки - всего лишь слоисто-кучевые облака, которые являются довольно распространенным природным явлением и свидетельствуют о скором похолодании. Эксперты считают, что версии с пришельцами не связаны с реальностью, а обычные облака не должны вызывать паники у населения.