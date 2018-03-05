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Ученые: Фиалки помогают женщинам скорее выйти замуж

Сегодня, 16:07

Опытные флористы совместно с исследователями провели уникальный эксперимент, который показал, что обычные комнатные цветы фиалки способствуют тому, что женщины скорее выходят замуж. Об этом сообщают средства массовой информации.

Украинские исследователи провели опрос и выяснили, что те женщины, у которых на подоконнике находятся фиалки, удачно вышли замуж и счастливы в браке. При этом женщины, которые не выращивают фиалки до сих пор не нашли надежного спутника по жизни. Данные исследования поддержали и ученые, которые объяснили этот феномен.

Дело в том, у хозяек этих растений вырабатывается больше гормона окситоцина, который также считается гормонов нежности, верности и заботы, которые просто незаменимы в отношениях. Именно по этой причине фиалки положительно влияют на счастливую семейную жизнь и способствуют замужеству.


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