Окаменелости крошечного птенца прояснят эволюцию крылатых

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Археологи нашли окаменелость птенца, возраст которого достигает 127 миллионов лет. Согласно исследованиям, стали известны подробности эволюции птиц.

Такая внезапная гибель этого вида позволила современным ученым изучить процесс формирования хрящей и твердых костей птицы, начиная от рождения, и заканчивая способностью летать. Ученые обнаружили, что затвердевание костей у всех видов птиц происходит по-разному.

Новая окаменелость родом из эпохи мезозоя и птенца относят к энанциорнисам. У скелета сохранились почти все кости, причем птица оказалась самой маленькой из всех найденных скелетов из мезозоя - всего 15 сантиметров. Ученые очень обрадовались ранней смерти птенца, ведь это позволит исследовать этапы взросления птицы.

Оказалось, что грудные кости птенца еще не сформировались. Значит, он был не в состоянии летать. В целом, исследователи отметили, что формирование костей у энанциорнисов очень разнообразное и это первый вид птиц, который был отнесен в отдельную группу пернатых. Такое ископаемое дает нам возможность исследовать древних крылатых, обитавших вместе с динозаврами, - рассказывает один из ученых Луис Чьяппе. Удивительно понимать, как много черт современных птиц уже присутствовали у животных, которые существовали более 100 миллионов лет назад».