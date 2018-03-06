Разгадан секрет необычного строения луны Сатурна

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Разгадана загадка горного хребта, который существует на третьем по величине спутнике Сатурна Япет, который внешне напоминает грецкий орех. Такой информацией поделились специалисты NASA.

Сатурн имеет несколько спутников, третьим по величине является Япет, который внешне напоминает грецкий орех – по его экватору проходит горный хребет, высота которого составляет около 20 километров, вместе с существующим на нем огромным кратером. Данный спутник делает луну похожей на Звезду Смерти, которая известна из «Звездных войн». Ученые уже несколько лет наблюдают за такой странностью спутника, но только после детального изучения Япета, данному явлению удалось найти правдоподобное объяснение.

Предполагается, что геологические процессы, которые проходят на самом спутнике, не имеют к этому никакого отношения. Выявлено, что на экваторе Япета накапливаются материалы колец Сатурна, которые состоят из обломков льда. К спутнику они притягиваются гравитацией.

При помощи компьютерного моделирования удалось выяснить, что космические льдины не врезаются в Япета, а только оседают на спутнике. Перед оседанием они совершают большое количество витков по сужающейся спирали. После оседания на поверхность спутника Сатурна льдины смерзаются с его поверхностью и образуют хребет.