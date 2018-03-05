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В Ростове создают аппарат для ускоренной регенерации кожи

Сегодня, 15:48

В Ростове-на-Дону специалисты занимаются созданием аппарата для ускоренной регенерации человеческой кожи. Ситуацию прокомментировала Наталия Колпачева, физик и автор проекта.

Согласно начальному замыслу, аппарат предназначается для корректировки фигуры, удаления жировых отложений, устранения целлюлита, подтягивания и разглаживания морщин, омоложения кожи и заживления шрамов. Такая технология основана на активном и одновременном воздействии биологических и физических факторов, обеспечивающих термический и кавитационный лизис, а также усиление кровотока и естественных процессов.

Аппарат будет в двух видах: первый предназначен для использования в индивидуальном порядке дома или в салонах. Его цена не превысит 9 тысяч рублей. Вторая категория аппарата станет незаменимой в медицинских учреждениях для профессионального пользования сотрудниками ожогового и онкологического отделений. В этом плане устройство продают от 250 до 500 тысяч рублей.


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