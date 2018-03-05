Уфологи на картах Google разглядели следы крушения НЛО

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Некоторые научные исследователи из Интернета, которые занимаются поиском пришельцев, нашли очень подозрительный объект на картах Google Earth в Антарктиде, на острове Южная Георгия. На фотографиях острова можно увидеть непонятную большую колею, как будто от корабля НЛО.

Исследователей очень заинтересовал неопознанный объект, некоторые предположили, что это может быть корабль из космоса, однако над этим предположением спорят даже внутри сообщества. Однако люди, побывавшие на острове вместе с военно-морским флотом Англии утверждают, что этот след - это ничто иное, как ледник. Население маленького острова составляет не более двадцати человек.

До этого уфологи выдвинули теорию, согласно которой инопланетяне уже много раз спасали планету Земля от гибели из-за ядерной катастрофы. К примеру они приводят войну между Советским союзом и США, когда ситуация уже достигла своего апогея, но до столкновений так и не дошло. Пришельцы из космоса просто «отключают» ракеты, зависнув над ними в воздухе, убеждены исследователи НЛО.