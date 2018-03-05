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Учёные узнали, зачем коты «мнут» человека лапами

Сегодня, 15:29

Учёные-зоологи выяснили, зачем коты и кошки «мнут» и «массируют» человека или же других кошек. Всего причин может быть несколько. Одной из них может быть древний инстинкт, а другой – потребность в пище.

Специалисты полагают, что молодые коты «мнут» своих сородичей или хозяина из-за древнего инстинкта, который был у диких животных из семейства кошачьих. Тогда животные подготавливали себе место для сна именно таким образом. То есть они приминали траву и кусты, которые сейчас заменились вещами человека.

Учёные добавляют, что может быть и вторая причина такого кошачьего массажа – это обычная потребность в пище. Дело в том, что котята с рождения «мнут» свою мать во время вскармливания. Таким образом они стимулируют выработку молока из молочных желез. Зоологи добавляют, что если кот делает «массаж» своему хозяину, то он воспринимает его как большую маму, только без шерсти и хвоста.

Отмечается, что несмотря на отсутствие точной теории насчёт происхождения кошачьего «массажа», означает он всегда только одно – симпатию животного к его хозяину. Животное при помощи своих желез в лапках оставляет на человеке некий след, который свидетельствует о его правах.


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