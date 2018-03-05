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Ученые обвинили NASA за сокрытие доказательств инопланетной жизни на Марсе

Сегодня, 14:23

Исследователи из частного университета Великобритании заявили, что NASA скрывает информацию о инопланетных жителях на Марсе, которых обнаружили мощные телескопы. Об этом сообщают журналисты портала «ВладТайм».

Группа исследователей из Университета Букингема выступили с обвинительным заявлением в адрес космического агентства NASA. Дело в том, что по мнению многие ученых, специалисты из NASA намеренно скрывают от общества важную информацию о наличии инопланетной жизни на Марсе. Об этом говорит новая находка на планете, которая представляет собой останки гуманоиды.

В NASA сообщили, что находка это всего лишь кристаллы, которые образовались на Огненной планете естественным путем, и ничего сверхъестественного в них нет. Однако с этим утверждение не согласен профессор Барри Ди Грегорио, который настаивает, что NASA скрывает существование пришельцев на Марсе.


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