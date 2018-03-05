СПбГУ и "Яндекс" подготовят востребованных бакалавров математики

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СПбГУ в сотрудничестве с компанией "Яндекс" намерены открыть курсы, посетить которые смогут все учащиеся на бакалавра математики. Отмечается, что это повысит востребованность выбранной студентами профессии.

Специалисты из СПбГУ заняты подготовкой обучающих программ, дающих возможность студентам на практике изучить компьютерные науки. Среди курсов на первом месте обучение по Big Data, машинному вычислению и прочим точным наукам. Лекторами станут эксперты из "Яндекс", а студентов пройдут необходимую стажировку.

При этом, записаться на курсы могут лишь те студенты, которые поступили на бакалавра математики в текущем году. Предполагается, что ради этого увеличат бюджетные места до 70 человек.

Это не первое сотрудничество ВУЗа и "Яндекс". С 2014 года в университете функционирует программа магистра, которая дает знания в области в области хранения и обработки данных.

Благодаря подобным курсам, студенты смогут изучить самые новые разработки информатики и математики.