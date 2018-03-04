Учёные: Йелоустонский вулкан поможет излечиться от рака

Вчера, 21:07

Йелоустонский вулкан может помочь в излечении больных от рака. К такому выводу пришли учёные США.

Естественно, это произойдёт не благодаря его наличию, как таковому. В то же время в гейзерах, находящихся в его окрестностях, обнаружены вирусы, способные бороться с онкологией.

Эксперименты наглядно продемонстрировали, что содержащиеся в гейзерных выбросах вирусы способны к изменению своей лимонообразной формы на цилиндрическую.

Данное свойство облегчает их проникновение в клетки опухолей, являющихся патологическими. Помимо того, данный вирус способен к запоминанию информации, получаемой от ДНК и РНК. Потом он может передавать эти данные всему человеческому организму.

Учёные полагают, что, пользуясь этими свойствами новооткрытых вирусов, им станет доступно изменение настроек в злокачественных образованиях. Таким образом, можно будет сделать невозможным то, чтобы недуг развивался и далее. То есть, станет возможным предотвращение прогрессирование рака.