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Учёные доказали существование летучих драконов

Вчера, 19:05

Летучие драконы на самом деле существуют в экосистеме Земли, утверждают члены международной научной группы, занимающейся изучением данного направления. По словам учёных, мифические существа оказались намного ближе, чем было принято считать.

В частности, к таковым зоологи отнесли разновидности афроаравийских агав. Мини-рептилии достаточно дружелюбны к человеку, способны перелатать на расстояние до 15 метров и являются поистине настоящими летучими драконами. Обитают данные существа на деревьях и спускаются на землю очень редко. Учёные уже поспешили официально окрестить их Drago. Рептилии имеют достаточно разнообразный пятнистый окрас, который помогает им быть незамеченными в процессе охоты.

Ранее мы писали, что учёные выделили целых семь видов карликового муравьеда. До последнего времени считалось, что у этого животного лишь один вид.


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