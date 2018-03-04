Ученые изобрели накопитель энергии, который заряжается за 30 секунд

Вчера, 18:40

Группа ученых из Корейского института передовых технологий создала гибридный накопитель энергии, которому для зарядки необходимо полминуты. Аккумулятор разработан на основе графена и держит заряд намного дольше других источников питания.

Графен был выбран не случайно: его структура обеспечивает более высокую емкость накопителя. При этом аккумулятор может заряжаться при силе тока, превосходящей стандартную в сотню раз.

Изобретатели сообщают, что данное устройство идеально подходит для быстрой зарядки мобильных устройств. Также оно экологически чисто и не может навредить здоровью человека. Ученые говорят, что из-за высокой емкости накопителя вскоре они смогут выпускать его в промышленных масштабах.

На данный момент устройство будут использовать для электроники и электротатуировок.