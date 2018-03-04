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Ученые доказали, что витамин D значительно сокращает риск ранней смерти

Сегодня, 16:04

Новое исследование ученых из Норвегии показало, что витамин D может значительно снизить риск ранней смерти у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В исследовании ученых говорится о том, что люди, перенесшие сердечно-сосудистые заболевания, благодаря витамину D могут значительно сократить риск ранней смерти практически на 30 процентов. Ученые из Университета Бергена утверждают, что оптимальное количество витамина зависит от того, в какой стране проживает человек.

Доктор Ютта Диркс говорит, что в странах Северной Европы медики рекомендуют принимать 10 микрограммов витамин D в день, в США рекомендуют 15 микрограмм, а в Германии 20 микрограммов.


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