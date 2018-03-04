Плазменный шар с «пассажирами» попал на видео уфолога

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Уфологу «sky-watcher David S.» удалось снять сенсационный ролик с помощью телескопа Celestron 130 и камеры Canon PowerShot. Движущийся по небу плазменный шар с «пассажирами» попал на видео автора («НЛО феномен червоточины»).

David S опубликовал в сети ролик, который демонстрирует «феномен червоточины». По данным уфолога, ему удалось снять видео с плазменным шаром. Пользователи Сети уже шутят о принадлежности объекта к пассажироперевозкам и желают узнать адрес регистрации перевозчика.

Смешным, но довольно скептичным является факт полета подобного образования небесными просторами. Инцидент произошел 2 марта, а выглядят эти необычные тела, как сферы с непонятными существами внутри.