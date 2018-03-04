VistaNews.ru


Плазменный шар с «пассажирами» попал на видео уфолога

Сегодня, 15:22

Уфологу «sky-watcher David S.» удалось снять сенсационный ролик с помощью телескопа Celestron 130 и камеры Canon PowerShot. Движущийся по небу плазменный шар с «пассажирами» попал на видео автора («НЛО феномен червоточины»).

David S опубликовал в сети ролик, который демонстрирует «феномен червоточины». По данным уфолога, ему удалось снять видео с плазменным шаром. Пользователи Сети уже шутят о принадлежности объекта к пассажироперевозкам и желают узнать адрес регистрации перевозчика.

Смешным, но довольно скептичным является факт полета подобного образования небесными просторами. Инцидент произошел 2 марта, а выглядят эти необычные тела, как сферы с непонятными существами внутри.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.