Косметологи рекомендуют натуральные продукты для ухода перед весной

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Косметологи советуют использовать лишь натуральные продукты для восстановления зимней тусклой кожи перед наступлением весны.

Специалисты в области красоты утверждают, что восстановить привлекательный румянец на коже поможет интенсивный, пристальный уход, и использование хорошей, натуральной косметики, которая стимулирует метаболизм кожи, поддерживает его, и восстанавливает самые важные функции клеток.

Для начала необходимо правильно и глубоко очистить лицо, для чего рекомендовано использовать минеральное умывание. Подобное средство способно очистить поры от многих опасных и вредных микрочастиц. После этого - время восстановления. Косметологи рекомендуют выбирать крема, в состав которых не входят парабены, минеральные масла и иные ненатуральные компоненты. Такие средства подойдут и для чувствительной кожи, а после правильной и глубокой очистки действовать они будут длительнее и эффективнее.

Необходимо выбирать и хорошие, натуральные шампуни, способные активизировать рост волос, укрепить их, придать шелковистость, блеск, и потрясающий запах.

Для ухода за руками можно взять натуральнее масла, которые окажут положительный эффект даже на самые глубокие слои кожи, снимут усталость и напряжение, восстановят поврежденные клетки и подарят приятный аромат. Благодаря им идеально будут выглядеть не только руки, но и ногти.