VistaNews.ru


Учёные: Влюбленным важно держаться за руки

Сегодня, 14:44

Американские исследователи установили, почему влюбленным парам обязательно нужно держать друг друга за руку.

Ученые из Колорадского университета в Боулдере и Хайфского университета в Израиле провели исследования, в результате которых выяснили, что влюбленные пары обязательно должны держаться за руки, так как это способствует облегчению перенесения боли и синхронизации мозговой активности у партнеров.

Для исследования были выбраны 22 пары в возрастном диапазоне от 23 до 32 лет, у которых в различных ситуациях измеряли уровень мозговой активности. Было установлено, что когда влюбленные были на расстоянии, в разных помещениях, у каждого из них значительно снижались показатели мозговой активности. Однако при воссоединении партнеров, данный показатель сильно возрастал.

В тех случаях, когда девушка испытывала легкий болезненный жар, от прикосновения любимого мужчины боль утихала в среднем на 34% и переносилась гораздо легче, а синхронизация мозговых волн в такие моменты была максимальна.

Руководитель исследования Павел Голдстайн считает, что касание близкого человека на подсознательном уровне дает ощущение некого понимания, что активирует некоторые процесс, ослабляющие боль на уровне ЦНС.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.