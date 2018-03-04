Учёные: Влюбленным важно держаться за руки

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Американские исследователи установили, почему влюбленным парам обязательно нужно держать друг друга за руку.

Ученые из Колорадского университета в Боулдере и Хайфского университета в Израиле провели исследования, в результате которых выяснили, что влюбленные пары обязательно должны держаться за руки, так как это способствует облегчению перенесения боли и синхронизации мозговой активности у партнеров.

Для исследования были выбраны 22 пары в возрастном диапазоне от 23 до 32 лет, у которых в различных ситуациях измеряли уровень мозговой активности. Было установлено, что когда влюбленные были на расстоянии, в разных помещениях, у каждого из них значительно снижались показатели мозговой активности. Однако при воссоединении партнеров, данный показатель сильно возрастал.

В тех случаях, когда девушка испытывала легкий болезненный жар, от прикосновения любимого мужчины боль утихала в среднем на 34% и переносилась гораздо легче, а синхронизация мозговых волн в такие моменты была максимальна.

Руководитель исследования Павел Голдстайн считает, что касание близкого человека на подсознательном уровне дает ощущение некого понимания, что активирует некоторые процесс, ослабляющие боль на уровне ЦНС.