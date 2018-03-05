Ученые предложили лечить травмы спинного мозга кровью из пуповины

Сегодня, 02:15

Ученые из КФУ показали возможность нового способа лечения повреждений спинного мозга при помощи клеток из пуповинной крови, которые способны активизировать шванновские клетки.

Специалисты из Казанского федерального университета провели исследование, в ходе которого выявили, что введение крови, взятой из пуповины, способно провоцировать миграцию шванновских клеток. Они в дальнейшем способны влиять на процесс восстановления передачи нейросигналов между клетками, которые обычно нарушаются при повреждениях спинного мозга. В последствии шванновские клетки начинают функционировать вместо олигодендроцитов, участвуя в формировании миелина.

По словам экспертов, проведенное исследование в будущем может быть взято за основу при разработке уникального генно-клеточного препарата, который станет эффективным при восстановлении функций спинного мозга, которые были нарушены в результате каких-либо повреждений, или некоторых демиелинизирующих заболеваний, в том числе рассеянного склероза.