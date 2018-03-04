Google Maps теперь находит дух умерших родственников

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Google Maps – известное приложение, с помощью которого изучают местность в том или ином пункте и оценивают, как куда-то добраться. Однако теперь интернет-пользователи стали находить с его помощью не строения, а духи умерших родственников, как сообщает VladTime.

В Сети много сообщений о том, как наблюдались существа из постороннего мира. Например, несколько дней назад в Twitter некий британец заявил, что на изображении от Google Maps предстал мифический упырь. Мужчина захотел посмотреть, как выглядит место, где живёт его дед, однако, переведя камеру на соседнее строение, заметил кое-что необычное. Оно смотрело в окно, хотя там не должно было быть никого, потому что дом пустовал. Интернет-пользователь заявил, что пришелец из потустороннего мира прекрасно понимал – за ним наблюдают.

Духи умерших родственников возникали на фото от Google Maps и раньше. Они наблюдались в Великобритании, США, Франции и даже Мексике. Чаще всего призраки смотрели в окна, но порой и стояли где-то за пределами домов. Эксперты по паранормальному заявляют, что на самом деле никаких духов люди на фото не видят, а это только зрительная иллюзия.