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Представлена самая гладкая дорога, на которой никогда не будет ям

Сегодня, 12:21

Уже через 10 лет появится дорога, на которой не будет ям. Самовосстанавливающиеся кристаллы из нанотрубок позволят создать комфортную поездку. Стартап уже презентован в Швеции.

Каждая из нанотрубок наполнена своим чипсетом, который отправляет данные к главному компьютеру, расположенному через каждые 10 километров вдоль магистрали. На установку такой дороги придётся потратить до 2 дней, причем достаточно всего 2 человек. Другие разработчики из США анонсировали систему Valerann. Разработчики предложили объединить два стартапа, чтобы в будущем подвеска у автомобилей могла бы быть высотой до 2 сантиметров, ведь дорога станет абсолютно ровной.

При наличии повреждений нанотрубки автоматически заменяется, создавая за 17-20 минут копию площадью 25 квадратных сантиметров. В рамках города это тоже можно реализовать. У нанотрубок есть специальные датчики с тепловым излучением, которые позволят отправить рост корней в другое русло. Таким образом, деревья не станут мешать инфраструктуре.


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