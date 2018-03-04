Мыс Корабль ранее использовали для массовой добычи аметистов

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Мыс Корабль на берегу Белого моря в Мурманской области ранее активно использовали для массовой добычи аметистов, которые здесь имелись в огромном количестве. Местные минералы, по словам учёных, обладали уникальной особенностью и особенно ценились.

В данный момент запасы камня здесь иссякли, но путешественники всё ещё могут найти жилы на побережье. В средние века здесь можно было найти уникальные минералы, которые отличались своей красотой и не имели аналогов в мире. С 1986 года мыс Корабль имеет статус охраняемого государством памятника природы. Для путешественников он является одним из самых главных достопримечательностей Мурманской области.

Ранее мы писали, что в Челябинской области открыли крупное месторождение строительного минерала. Геологи утверждают, что найденный камень достаточно ценен для изготовления строительных смесей.