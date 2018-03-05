Ксенон вступил в земном ядре в необычную реакцию

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Ксенон, по данным учёных, вступил внутри земного ядра в необычную реакцию, ранее не присущую этому элементу. Он стал «контактировать» с никелем и железом.

К такому выводу пришли специалисты, представляющие Ливерморскую национальную лабораторию. Данной реакции способствовало наличие высокой температуры и давления в ядре Земли. Учёные полагают, этот процесс может повлиять на то, что у атмосферы изменится её химический состав.

Ксенон – это инертный газ. Он в обычных условиях способен показывать свою реакцию лишь по отношению к активным окислителям. Сейчас известны лишь несколько фторидов, относящихся к устойчивым, которые способны соединиться с данным элементом.

Однако в ходе последних исследований специалисты предположили, что если температура и давление резко повысятся, ксенон сможет реагировать и на некоторые металлы. В частности, железо и никель.

Учёные считают, что данные процессы могут происходить в земном ядре. Они проверили это в лабораторных условиях, где создали температуру в 2,5 тысячи градусов и давление в 2 миллиона атмосфер.

В результате этого у ксенона изменилась структура, и газ стал вступать в реакцию с металлами, образуя ранее не известные соединения.