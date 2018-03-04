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Специалисты рассказали, зачем секс-индустрии блокчейн

Сегодня, 12:05

Секс-индустрия начнет распространять свою продукцию с помощью блокчейна. Специалисты рассказали, в чем преимущества данной идеи и зачем оно нужно.

Среди причин, по которым индустрия запустит свой бизнес с помощью блокчейна, а также криптовалют, отмечается пиратство, из-за которого множество студий теряет прибыль. Однако подобный "блокчейн для взрослых" не слишком вызывает интерес публики. Хотя, исходя из последних данных за 2017 год, почти все из 12 ICO-проектов имеют цель распространить секс-контент именно с его помощью, дабы препятствовать перепродаже и пиратству контента.
Далее основными причинами, по которым секс-индустрия нуждается в данном сервисе, являются: быстрые платежи; возможность распространять контент напрямую, а не через посредников; защита от мошенников и утечки пользовательских данных.
Как заявляют эксперты, подобный переход поспособствует обновлению индустрии, так как с помощью блокчейна любой желающий сможет участвовать в распространении контента.


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